Edirne 'göç rotası' olmaktan büyük ölçüde çıkarıldı

Vali Yunus Sezer, sınır hattı ve kent genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde Edirne'nin artık büyük ölçüde göç rotası olmaktan çıktığını duyurdu.

Denetimler aralıksız sürüyor

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri aldığını ve kent genelinde yoğun denetim ile kontrollerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Başarı ve rakamlar

Vali Sezer, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında Edirne göç rotası olmaktan büyük ölçüde çıkmış durumda." Sezer, "Geçen seneye göre kıyasla bu iyileşmeler devam ediyor. Bu sene daha çok organizatör yakalamalarına yoğunlaşmış durumdayız. Yılın ilk 8 ayında 503 organizatör yakalandı. Bu, gerçekten çok büyük rakam. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığında kullanılan 237 araç ele geçirildi." ifadelerini kullandı.