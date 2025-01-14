Edirne'yi Beyaz Örtü Kapladı: Tarihi Yapılar Kartpostallık Manzaralar Sunuyor

Edirne'de Tarihi Yapılar Karla Kaplandı

Edirne'de son 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kaplayarak tarihi yapıları eşsiz manzaralara dönüştürdü. Kent merkezinde sabaha karşı duraksayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ara sıra devam ediyor.

Kent merkezindeki sıcaklık 1 derece ölçülürken, meteorolojik verilere göre öğleden sonra yeni bir kar yağışı bekleniyor. Beyaz örtü, özellikle Selimiye Camisi çevresinde ve Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi'nde göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf Tutkunları İçin Eşsiz Fırsat

Karla kaplı bu tarihi alanlar, pek çok kişi için fotoğraf çekimi ve öz çekim yapmak adına büyük bir fırsat sundu. Karın, tarihi yapılarla birlikte yarattığı görsel şölen, adeta bir kartpostal niteliğindeydi.

Ekipler Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şehirde olumsuz hava şartlarıyla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Hava şartları normale dönene kadar ekiplerin hazır halde bekletileceğini belirten Akın, "Şu ana kadar kent merkezinde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Ekiplerimiz sahada olacak ve yollarımızda ulaşım açısından sorun yaşanmayacak. Ancak hava sıcaklığının, özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor," dedi.

Başkan Akın, bu nedenle vatandaşlardan kış lastikleri olmadan trafiğe çıkmamalarını önemle rica etti.

Edirne'de son 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Vatandaşlar karla kaplanan tarihi yapılarda fotoğraf çektirdi.