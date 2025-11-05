Eğirdir'de Elma Bahçesindeki Obruklar AFAD'ı Harekete Geçirdi

Eğirdir'de Elma Bahçesinde Obruklar: AFAD İnceleme Başlattı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Bağlar Mahallesi Çiçeklikaya mevkiindeki bir elma bahçesinde meydana gelen obruklar, bölgeyi alarma geçirdi. Obrukların çevresinde toprak çöküntüleri gözlenirken, bahçede bulunan evin duvarlarında da gözle görülür çatlaklar oluştu.

Olay ve İlk Tespitler

Olay yerinde yapılan ön incelemede, yaklaşık 1 metre derinliğindeki obrukların çevresinde zemin deformasyonu tespit edildi. Ayrıca, bahçedeki yapının duvarlarında ilerleyen çatlaklar belirlendi. Bölge halkı, son dönemde yaşanan bu gelişmeler nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

AFAD'ın Yapacağı Çalışmalar

Bölgeye intikal eden Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri alanda ön inceleme gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, AFAD uzmanları 6 Kasım Perşembe günü bölgede jeolojik ve zemin etüt çalışmaları yaparak obrukların oluşum nedenini belirlemeye çalışacak. AFAD teknik ekibi, daha kapsamlı bir değerlendirme için hazırlıklara başladı.

Bölgede yaşayanların güvenliği için yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar dikkatli olunması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı uyarısında bulundu.

