Ekinci ve Gümrükçü New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda

Ekinci ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Ayşe Berris Ekinci ve Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında New York'ta bir dizi resmi görüşme ve konferansa katıldı. Gelişmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından paylaşıldı.

Ekinci'nin görüşmeleri ve enerji gündemi

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci, "Geleceğimize Enerji Vermek: Temiz Enerji Geçişini Hızlandırmak İçin Fırsatlar ve Çözümler" başlıklı konferansta konuştu. Ekinci, konuşmasında COP30'a giden süreçte kolektif enerji geçiş eylemlerine duyulan ihtiyacı vurguladı ve Türkiye'nin küresel enerji dönüşümüne katkı sunma çabalarını aktardı.

Ekinci ayrıca Türkevi'nde Laos Dışişleri Bakan Yardımcısı Anouparb Vongnorkeo ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Laos arasındaki ikili ilişkiler ile ASEAN başta olmak üzere çok taraflı işbirliğini güçlendirme imkanları ele alındı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen "Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve Dayanıklı bir Küresel Ekonomi için Bienal Zirvesi"ne de katıldı. Burada Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uygulamalarındaki kararlılığına ve küresel finansal mimarinin reformuna duyulan ihtiyaç konusundaki mesajlarına yer verdi.

Gümrükçü'nün yapay zeka ve güvenlik vurgusu

Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, 80. BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkisini ele alan yüksek düzeyli BM Güvenlik Konseyi oturumuna katıldı. Gümrükçü konuşmasında yapay zekanın askeri alandaki sorumlu kullanımının önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin bu yöndeki çok taraflı çabalara verdiği aktif desteği vurguladı.

Her iki Bakan Yardımcısının da New York temasları, enerji, ekonomi ve güvenlik başlıklarında Türkiye'nin uluslararası gündemdeki rolünü güçlendirme amacını taşıyor.