Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın Yargı Süreci Sona Erdi

Ekmek Üreticileri Sendikası'nın lideri Cihan Kolivar'ın, televizyon programında ve sosyal medyada yaptığı açıklamalar sebebiyle açılan davada, Kolivar'ın vefatı sonrasında düşmesine karar verildi. Mahkeme, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kolivar'ın 4 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini belirten güncel nüfus kayıt örneğini tutanağa geçirdi. Mahkeme Açıklama Yaptı

Duruşmaya katılan sanık avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin vefatının ardından davanın düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme, almış olduğu nüfus örneği doğrultusunda, Kolivar’ın vefatından dolayı açılan davanın düşmesine karar verdi.

Davanın Geçmişi

Geçmişte, Cihan Kolivar'ın televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma akabinde, gözaltına alınmış ve 9 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Fakat avukatının itirazıyla 17 Kasım 2023’te serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kolivar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapsi isteniyordu.

İddianamede, Kolivar'ın açıklamalarının halkın bir kesimine yönelik aşağılayıcı ifadeler içerdiği belirtilerek, bu durumun aleniyet taşıdığı vurgulanmıştı. Ayrıca, Türk milletine yönelen sözlerin, Türk milletini aşağılama kastı taşır nitelikte olduğu ifade ediliyordu.