Ekvador'da Hapishane Çatışması: 17 Kişi Öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas kentindeki bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada 17 mahkum yaşamını yitirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Gelişmeler

Olayların kontrol altına alınması için hapishaneye güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer çatışmayı bastırma ve daha fazla can kaybını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Arka plan

Daha önce, Machala kentindeki hapishanede 22 Eylül'de rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada 14 kişi ölmüştü. Hapishanelerdeki çatışmalardan Los Choneros ve Los Lobos çeteleri sorumlu tutuluyor.