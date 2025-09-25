Ekvador'da Hapishane Çatışması: 17 Kişi Öldü

Ekvador'un Esmeraldas kentindeki hapishanede çeteler arası çatışmada 17 mahkum öldü; güvenlik güçleri müdahale etti, ölü sayısı artabilir.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 20:05
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas kentindeki bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada 17 mahkum yaşamını yitirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Olayların kontrol altına alınması için hapishaneye güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer çatışmayı bastırma ve daha fazla can kaybını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce, Machala kentindeki hapishanede 22 Eylül'de rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada 14 kişi ölmüştü. Hapishanelerdeki çatışmalardan Los Choneros ve Los Lobos çeteleri sorumlu tutuluyor.

