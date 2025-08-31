DOLAR
El Halil'de yeni 'Aviad' yerleşimi: 10 aile Kiryat Arba yakınında

Batı Şeria'nın güneyinde El Halil yakınında 'Aviad' adlı yeni İsrail yerleşimi kuruldu; Kiryat Arba Konseyi bölge bağlantısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 06:41
El Halil'de 'Aviad' adlı yeni yerleşim kuruldu

Kiryat Arba yakınında, Beni Naim kavşağı civarında 10 aile yerleşti

İsrail Hayom Gazetesi'nin haberine göre, Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil'in eteklerindeki Kiryat Arba'ya yakın bölgede yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu. Haberde, Beni Naim kavşağı yakınında 'onlarca yıldan sonra' yeni bir mahallenin kurulduğu ve son günlerde buraya 10 İsrailli ailenin yerleştiği belirtildi.

Yeni mahalleye Aviad adı verildi. Aviad, El Halil'i kentin güneyindeki yerleşimlerle birleştiren yol üzerinde, stratejik bir konumda yer alıyor.

Kiryat Arba Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yeni yerleşimin amacının 'El Halil'den Negev Çölü'ne kadar olan Filistin topraklarının coğrafi bağlantısının kesilmesi ve Kiryat Arba ile Ma'ale Hever yerleşim yerleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi' olduğu ifade edildi. Bu hedefler metinde vurgulandı.

Kiryat Arba Konseyi Başkanı Yisrael Bramson, mahallenin kuruluşunu 'nesiller boyu devam eden bir vizyonu hayata geçiren tarihi bir adım' olarak nitelendirdi ve bununla Yahudiye'nin (Batı Şeria) İsrail halkına ait olduğu mesajının verildiğini kaydetti.

Kiryat Arba, El Halil şehrinin doğu girişinde bulunuyor ve Batı Şeria'daki en büyük, aynı zamanda siyasi ve güvenlik açısından en hassas yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugünkü toplantısında, bazı Batılı ülkelerin eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma planına tepki olarak, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakı da dahil olmak üzere Filistinlilere karşı atılacak adımların ele alınması beklendiği bildirildi.

