El Halil'de Yerleşimciler Filistinlinin Evini Gasbetti, Kışkırtıcı Parti Düzenledi

El Halil'de Yerleşimciler Filistinlinin Evini Gasbetti

Eski Şehir'de kışkırtıcı parti ve tepki

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Belediyesi, yasa dışı yerleşimci İsraillilerin dün akşam kentin Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin evini gasbederek kışkırtıcı bir parti düzenlediğini bildirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail işgal güçlerinin koruması altında yerleşimci gruplarının, El Halil'in Eski Şehir bölgesinin merkezindeki eski belediye binasının bitişiğindeki bir evi gasbetmelerini ve belediye meydanında kışkırtıcı parti düzenlemelerini kınıyoruz."

Açıklamada, söz konusu eylemin vatandaşların mallarına saldırılar düzenleyerek ve ana caddeleri kapatarak Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme ve sahada yeni bir gerçeklik dayatma yönünde sistematik bir politika çerçevesinde işlendiği ve bunun uluslararası hukuk ve normların açıkça ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

El Halil Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasını korumak için yasal işlemleri sürdürdüğünü duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu evin etrafında kışkırtıcı bir parti düzenleyip dans ettikleri ve duvarlara İsrail bayrakları astıkları görülüyor.

Haberde ayrıca, El Halil'in Eski Şehir bölgesinin tamamen İsrail kontrolü altında bulunduğu; burada yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan yaklaşık 400 İsraillinin yaşadığı belirtildi.

Hatırlatmak gerekirse, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 17 Ocak 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması uyarınca şehir H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış ve anlaşmaya göre İsrail, Eski Şehir ve çevresi üzerinde tam kontrole sahip oldu.