DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

El Salvador'da Acajutla Açıklarında 6,0 Büyüklüğünde Deprem

El Salvador'un Acajutla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem yaşandı; merkez üssü şehirden 81 km güneybatı, 10 km derinlikte. Can kaybı ve tsunami uyarısı yok.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:28
El Salvador'da Acajutla Açıklarında 6,0 Büyüklüğünde Deprem

El Salvador'da Acajutla Açıklarında 6,0 Büyüklüğünde Deprem

Gelişmeler ve Resmi Bilgiler

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

USGS verilerine göre sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi ve bölge için herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Olayla ilgili yetkililer ve kurumlar gelişmeleri izlemeye devam ediyor; bölgeden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı