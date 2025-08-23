El Salvador'da Acajutla Açıklarında 6,0 Büyüklüğünde Deprem

Gelişmeler ve Resmi Bilgiler

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

USGS verilerine göre sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi ve bölge için herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Olayla ilgili yetkililer ve kurumlar gelişmeleri izlemeye devam ediyor; bölgeden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.