Elazığ'da 2'si Çocuk 3 Kişi Darp Edildi — Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yenimahalle Geçer Sokak'ta sokak ortasında saldırı

Elazığ'da Yenimahalle Geçer Sokakta yürüyen 3 kişinin bir grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda yaralanan kişilerden 2'si 18 yaşından küçük.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yanlarından geçen hafif ticari araçtan inen 5 kişi saldırıya geçti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Taraflar arasında daha önce tartışma yaşandığı iddia edildi ve soruşturma devam ediyor.