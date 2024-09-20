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Elazığ'da 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ, 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali ile lezzet dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:57
Elazığ'da 6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ'da Lezzet Dolu Bir Festival

Elazığ'da bu yıl altıncısı düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen festival, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle Valilik Meydanı'nda yapılıyor.

Gastronomi ve Kültürel Tanıtım

Festivalde, ziyaretçiler köfte ekmek ve çeşitli yöresel ürünlerin tadına bakma imkanına sahip. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, bu etkinliğin amacı olarak şehirlerinin mutfağını tanıtmak olduğunu dile getirdi. Tarhan, "Bu festivalle birlikte şehrimizi ve mutfak kültürümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Yerel esnafımız stantlarını açarak badem şekeri, Ağın leblebisi ve harput köftesi gibi birçok yöresel ürünümüzü sunuyor," şeklinde konuştu.

Katılımcıların Görüşleri

Köfteci Reşat Demirdağ ise festivalin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti. "Bu tür etkinliklerde köftemizi tanıtıyoruz. Her geçen yıl festivalimiz daha da başarılı geçiyor. Sürekli olarak bu tür festivallerin olmasını istiyoruz," dedi.

Festivalin ziyaretçilerinden Nuh Deniz ise etkinliğe her yıl katıldığını ifade ederek, "Burada eğleniyoruz ve arkadaşlarımızla beraber güzel zaman geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Festival, 3 gün sürecek ve katılımcılara çeşitli lezzetler sunmaya devam edecek.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar...

Elazığ'da düzenlenen "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

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