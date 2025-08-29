Elazığ'da Amatör Balıkçı 1,5 Metrelik 35 kg Turna Avladı

Elazığ'da amatör balıkçı dev turna balığı yakaladı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde hobi amaçlı avlanan amatör balıkçı Murat Albayrak, oltasına takılan dev turnayı kıyıya çıkardı. Av sırasında yakalanan balığın 1,5 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Av anı ve mücadele

Hafta sonu tatillerinde Keban Baraj Gölü, Karasu, Murat ve Fırat nehirlerinde olta balıkçılığı yapan Albayrak, teknesiyle açıldığı sırada oltasına takılan dev balığın farkına vardı. Yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından turna kıyıya çıkarıldı.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada hafta sonları hobi amaçlı balıkçılık yaptığını ve zaman zaman küçük, zaman zaman da büyük balıkların oltasına takıldığını belirtti. Son avda nasibinin bol olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaptığım ölçüm sonucu balığın 35 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyunda olduğu gördüm. Bu balığın yaklaşık 190 kilograma kadar ulaştığı ifade ediliyor, hedefim Türkiye'de bugüne kadar avlanmış en büyük turna balığını yakalamak. Sportif anlamda doğaya ve tabiata, saygılı ve duyarlı bütün hobidaşlarımıza böyle güzelliklerin nasip olmasını temenni ediyorum."

Olay, bölgedeki amatör balıkçılar ve doğa tutkunları arasında ilgi gördü. Yakalanan balık, büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekerken, Albayrak'ın hedefi de habere konu oldu.