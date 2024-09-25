DOLAR
34,12 -0,08%
EURO
38,24 -0,11%
ALTIN
2.914,32 0,09%
BITCOIN
2.171.902,31 0,85%

Elazığ'da Badem Hasadı Başladı

Elazığ'da 472 bin badem ağacıyla hasat sezonu açıldı, yerel çiftçiler törenle bu anı kutladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:28
Elazığ'da Badem Hasadı Başladı

Elazığ'da Badem Hasadı Sevinci

Elazığ'da, yaklaşık 32 bin dekar alanda yer alan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademlerin hasadına resmi olarak başlandı.

Tören Düzenlendi

Badem üretiminin yaygın olduğu Çatalharman köyünde gerçekleştirilen hasat töreninde, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, çiftçilerin yıl boyu verdikleri emeklerin karşılığını aldıkları bu özel günde, onların sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Çiftçilerimize Teşekkür

Vali Hatipoğlu, "Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, muazzam bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Keban havzasında ürün arttırma hedefiyle, Elazığ genelinde badem arazileri oluşturduk. Bu durum, ülkemiz için önemli bir girdi anlamına geliyor ve ilimize yaklaşık 400 milyon lira katkı sağlayacak" diye kaydetti.

Tarımda Modernleşme

Hatipoğlu, ayrıca çeşitli desteklerle tarımsal üretim alanlarının genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti ve üretim çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. "Fırat havzası, dünya genelindeki en verimli topraklardan biri. Üretim çeşitliliğinin artırılması ve arazi verimliliğinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasat Başladı

Sonuç olarak, büyük bir alan üzerinde yer alan 472 bin badem ağacında hasat süreci resmen başladı ve yerel çiftçiler bu süreçten fayda sağlamayı umuyor.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına...

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 17 Metre Düştü
3
Rusya, Donetsk'te Stratejik Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi
4
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi'nden Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi
5
Meloni ve Erdoğan'dan Ortak Taahhüt
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Üzerine Uluslararası Çağrısı
7
Destici'den İdam Cezası Talebi ve Siber Güvenlik Açıklamaları

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!