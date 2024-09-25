Elazığ'da Badem Hasadı Başladı

Elazığ'da Badem Hasadı Sevinci

Elazığ'da, yaklaşık 32 bin dekar alanda yer alan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademlerin hasadına resmi olarak başlandı.

Tören Düzenlendi

Badem üretiminin yaygın olduğu Çatalharman köyünde gerçekleştirilen hasat töreninde, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, çiftçilerin yıl boyu verdikleri emeklerin karşılığını aldıkları bu özel günde, onların sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Çiftçilerimize Teşekkür

Vali Hatipoğlu, "Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, muazzam bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Keban havzasında ürün arttırma hedefiyle, Elazığ genelinde badem arazileri oluşturduk. Bu durum, ülkemiz için önemli bir girdi anlamına geliyor ve ilimize yaklaşık 400 milyon lira katkı sağlayacak" diye kaydetti.

Tarımda Modernleşme

Hatipoğlu, ayrıca çeşitli desteklerle tarımsal üretim alanlarının genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti ve üretim çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. "Fırat havzası, dünya genelindeki en verimli topraklardan biri. Üretim çeşitliliğinin artırılması ve arazi verimliliğinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasat Başladı

Sonuç olarak, büyük bir alan üzerinde yer alan 472 bin badem ağacında hasat süreci resmen başladı ve yerel çiftçiler bu süreçten fayda sağlamayı umuyor.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.