Elazığ'da Hafif Ticari Araç Yan Yattı — Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ Abdullapaşa Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı; 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:48
Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı

Elazığ'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza yerinde müdahale ve inceleme

Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazaya ilişkin görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybetme anı ve yan yatışı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

