Elazığ'da Mehmet Nafiz Koca'ya Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Vali Hatipoğlu: Soruşturma titizlikle sürüyor

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'yı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi. Hatipoğlu, "Saldırıyı gerçekleştiren fail, emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay, Dün Rızaiye Mahallesi'nde, Koca'nın imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturduğu sırada gerçekleşti. Bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Koca bacağından yaralandı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı, Koca'nın sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

