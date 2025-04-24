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Elazığ'da Pikabın Bagajından 5 Kilogram Uyuşturucu Çıktı

Elazığ'da bir pikabın bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:52
Elazığ'da Pikabın Bagajından 5 Kilogram Uyuşturucu Çıktı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Pikabın Bagajında 5 Kilogram Metamfetamin

Elazığ'da gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatını durdurmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüpheli Pikap Takibe Alındı

Ekipler tarafından kente giriş yapan şüpheli bir pikap, takip altına alındı. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, narkotik köpeği ile birlikte yapılan incelemede, pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 11 paket halinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Sürücü Tutuklandı

Pikabın sürücüsü, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bu operasyon, Elazığ'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü...

Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü tutuklandı.

Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü...

Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü tutuklandı.

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