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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:21
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam etmektedir. Operasyon sırasında, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 8 bin 362 adet sentetik ecza ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetin Açıklaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyona dair detaylara yer verilerek, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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