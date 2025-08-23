Elazığ'da Yangından Zarar Gören Leblebi Tesisine Bakanlık Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ'ın Ağın ilçesinde 15 Haziran'da çıkan yangında zarar gören Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait leblebi üretim tesisini yeniledi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla tesis daha modern ve teknolojik makinelerle donatıldı.

Yenileme çalışmaları ve ziyaretler

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, yangının ardından 21 Haziran'da bölgeyi ziyaret ettiğini ve Bakan Yumaklı ile görüşerek destek sözü aldıklarını belirtti. Nazırlı, yaklaşık 2 ay sonra dün atölyeyi tekrar ziyaret ettiklerini ve gördükleri manzara karşısında memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nazırlı, "Atölyenin baştan aşağı yenilendiğine ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün makinalarının kurulduğuna şahit olduk" ifadelerini kullandı. Ziyarette Nazırlı, telefonla aradığı Bakan Yumaklı ile Kooperatif Başkanı Samiye Genç'i görüştürdü.

Bakan Yumaklı'nın mesajı ve kooperatifin durumu

Paylaşılan videoda Yumaklı, Genç'e daha önceki görüşmelerinde üzülmemelerini ve yeniden üretime başlamaları için her şeyi yapacakları sözünü verdiğini anımsattı. Yumaklı, "Biz sizler için varız. Bizim görevimiz sizin, üretim yapmanıza vesile olmak, önünüzü açmak ve ihtiyacınız olanları karşılamak." diye konuştu.

Yumaklı, yenilenen atölyenin hayırlı olmasını diledi. Kooperatif Başkanı Samiye Genç ve kadınlar desteklerinden dolayı Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Ziyarete Ağın Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de katıldı.

Kooperatife ait üretim tesisinin önümüzdeki hafta başından itibaren tekrar faaliyete başlaması bekleniyor.

