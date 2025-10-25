Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Elazığ'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza detayları ve müdahale

Elazığ'da, Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 170 ve 23 FN 593 plakalı otomobiller ile 23 ADM 457 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

