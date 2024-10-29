Elazığ Kent Müzesi Resmi Açılışı Gerçekleşti

Elazığ Kent Müzesi Törenle Açıldı

Elazığ'da Valilik ve yerel belediyenin iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında yeni bir kültürel mekân olan Elazığ Kent Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bir törenle kapılarını açtı.

Hayata Geçirilen Tarihi Dönüşüm

Eski valilik konağı, 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilmişti ve müze olarak yeniden işlev kazanmıştır. Bu müze, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmayı hedeflemektedir.

Çeşitli Kültürel Temalar Sergilenecek

Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi temaları, Atatürk ve Elazığ'a özgü dokuma kültürü, yöresel yemekler, müzik ve giyim gibi pek çok alanda zengin içerikler yer alacaktır. Ayrıca, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği gibi geleneksel işçiliklerin yanı sıra, tarım kültürü, bakırcılık ve şifa eczacılığı gibi çeşitli alanlara dair minyatür ve modellemeler sergilenecek.

Vali Numan Hatipoğlu'ndan Açıklamalar

Vali Numan Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Elazığ, medeniyetin yapı taşlarını taşıyan bir şehir. Bu müze, geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım. Müzeye emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ı müzelerle daha da ileri taşımak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Geçmişimizi geleceğe taşımakta kararlıyız. Müzemiz şehrimizin turizmine büyük katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Başarıyla Tamamlanan Tören

Törenin ardından müzenin açılışı, kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılış etkinliğine AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve diğer önemli katılımcılar eşlik etti.