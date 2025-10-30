Elazığ Maden'de 20 Bin Hibe Çilek Fidesi Toprakla Buluştu

Elazığ'ın Maden ilçesinde, çilek üretimini artırmak amacıyla 8 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 20 bin çilek fidesi dağıtıldı ve fidelerin dikimi gerçekleştirildi. Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Proje Detayları ve Rekolte Verileri

Bu yıl kent genelinde yaklaşık 10 bin 438 ton çilek rekoltesi elde edildi. Bölge bazında dağılım şu şekilde: merkezde 2 bin 704 dekarlık alanda 7 bin 437 ton, Maden ilçesinde 1.400 dekar alanda 2 bin 800 ton (bunun büyük bir kısmı Gezin köyünde), Sivrice ilçesinde 165 dekar alanda 201 ton. Toplamda 4 bin 269 dekarlık alanda 10 bin 438 ton üretim gerçekleşti.

Gezin köyünde düzenlenen etkinlik kapsamında, 8 üreticiye yarımşar dekarlık alanlarda kullanılmak üzere hibe destekli çilek fideleri dağıtıldı. Amaç, üretim sürecini yaygınlaştırmak ve dayanıklı fidelerle verimliliği artırmak olarak açıklandı.

Vali Numan Hatipoğlu'nun Açıklamaları

Dikim etkinliğine katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Gezin köyünün hem turizm hem de tarım açısından önemine vurgu yaptı. Hatipoğlu, tarımı destekleme politikalarının hükümet programının bir parçası olduğunu belirterek, İl Özel İdaresi desteğiyle sağlanan fidelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Hatipoğlu etkinlikte şunları kaydetti: "İlimizde merkezde 2 bin 704 dekarlık alanda 7 bin 437 ton, Maden ilçemizde 1400 dekar alanda 2 bin 800 ton, bunun büyük bir kısmı Gezin köyümüzde, Sivrice ilçemizde 165 dekar alanda 201 ton olmak üzere toplam 4 bin 269 dekar alanda 10 bin 438 ton çilek üretimi gerçekleşmekte. Çilek çabuk tüketilmesi gereken bir meyve ancak neredeyse 8 aya yayılan bir üretim süreci var. Bu kapsamda, daha dayanıklı çilek fidelerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için İl Özel İdaremizin desteğiyle 8 üreticimize yarımşar dekarlık alanlarda fide dağıtımı yaptık. Çiftçilerimize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tarımı her alanda destekleme politikamız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde hükümetimizin genel politikasının bir parçası. İl Özel İdaresi olarak da küçük su işleri dahil olmak üzere tarımsal desteklemeleri sürdüreceğiz."

Hazar Gölü ve Çevre Uyarısı

Vali Hatipoğlu, Hazar Gölü'nün doğal güzelliği ve turizm potansiyeline dikkat çekerek gölün korunmasının önemini vurguladı. Hatipoğlu, vatandaşlara çevre temizliği çağrısı yaparak şu ifadeyi kullandı: "Elazığ’da 15 aylık hizmet süremiz boyunca Hazar Gölü’nde dört kez kapsamlı temizlik yaptık ancak kısa sürede tekrar kirleniyor. Evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de aynı özenle korumalıyız."

Etkinliğe Katılanlar

Programda ayrıca Maden Kaymakamı İbrahim İşleyen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum personeli ve çiftçiler yer aldı.

