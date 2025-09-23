Elon Musk'ın Babası Errol Musk Hakkında Üç Polis Soruşturması İddiası

NYT'ye göre Errol Musk, 1993'ten bu yana öz ve üvey çocuklarına yönelik istismar iddiaları nedeniyle üç polis soruşturmasına tabi tutuldu; iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:01
New York Times'ın ulaştığı belgeler ve aile ifadeleri

New York Times'a dayandırılan haberde, Errol Musk hakkında 1993'ten bu yana öz ve üvey çocuklarına yönelik istismar iddiaları nedeniyle üç ayrı polis soruşturması yürütüldüğü öne sürüldü.

Gazetenin ulaştığı mektuplar, e-postalar, aile üyeleriyle görüşmeler, polis ve mahkeme tutanakları haberde kaynak olarak gösterildi. İddialara göre Errol Musk, 1992'deki üçüncü evliliğinin ardından bazı öz ve üvey çocuklarını istismar etmekle suçlandı.

Habere göre, iddiaların ilki 1993 yılında, o sırada 4 yaşında olan üvey kızından geldi. Ardından bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olay sonrası yıllarda başka çocukları da istismar ettiğini ileri sürdü.

Şikayetler üzerine açılan üç polis soruşturmasına karşın, Errol Musk hakkında şu ana kadar hiçbir suçtan hüküm verilmedi.

Aile yakınları, sık sık Elon Musk'tan duruma müdahale etmesini talep etti; haberde Elon'un bazı durumlarda mağdurları babasından uzak tutmak için maddi destek sağladığı belirtildi.

Errol Musk, gazeteye yaptığı açıklamada cinsel istismar iddialarını yalanladı ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk'tan "para koparmaya çalışmakla" suçladı.

En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017'de verdiği demeçte, babasının "akla gelebilecek kötü şeylerin neredeyse hepsini yaptığını" ifade etmişti.

