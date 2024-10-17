Emekli Dernekleriyle Buluşan Davutoğlu: Onurlu Bir Yaşam Talep Ediyoruz

Emekli Derneklerinin Temsilcileriyle Toplantı

Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde emekli dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Emeklilerin Talepleri

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, emeklilerin taleplerine dikkat çekerek, "Emekli ne ister? Başını sokacak bir konut ister, onu sağlamalısınız. Ayın sonunu düşünmeden yaşayabileceği, onurlu bir hayat sürmesi için asgari ücret gerekir." dedi.

Refah Toplumunun Göstergeleri

Emeklilerin ülke için sağladığı katkılara değinen Davutoğlu, refah toplumunun iki temel göstergesinin gençler ile hayatlarını ülkeye adamış emekliler olduğunu vurguladı. Emeklilerin torunlarına harçlık verme imkanından dahi yoksun olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret ve Yoksulluk Sınırı

Davutoğlu, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek, "Yoksulluk sınırı 20 bin lirayı aştığı bir durumda, asgari ücretin bu şekilde olması Türkiye için bir ayıptır." dedi.

Emeklilerin Sağlık İhtiyaçları

Sağlığın emekliler için kritik olduğunu belirten Davutoğlu, bu grubun sağlık açısından maddi zorluk çekmeden hastanelerde hizmet alabilmesi gerektiğini söyledi.

Tatil ve Alım Gücü

Davutoğlu, Türkiye'deki ortalama maaşla bir tatil yapmanın zorlaştığını, ancak yabancı emeklilerin bunu kolayca gerçekleştirebildiğini kaydetti. Emeklilerin, başı dik bir şekilde markete girmelerinin zorlaştığını sözlerine ekledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde emekli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde emekli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde emekli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.