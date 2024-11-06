Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'ni Açtı

Emine Erdoğan, Bişkek'te Bilim Merkezi Açılışını Yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkez, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra kurulan üçüncü bilim merkezi olma özelliğini taşıyor.

Resmi Ziyaret Sırasında Açılış Töreni

Emine Erdoğan, eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'teki resmi ziyareti sırasında Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Törende Kırgız Dansları ve Açılış Kurdelası

Törende Kırgız halk dansları gösterimi sundu. Emine Erdoğan, "hayırlı olsun" diyerek açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından bilim merkezindeki robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerini ziyaret etti. Burada eğitim alan öğrencilerin projelerini inceledi ve birebir sohbet etti.

Program Sonunda Teşekkür ve Paylaşım

Açılış etkinliği sona erdikten sonra Emine Erdoğan'a hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi. Ayrıca, Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerinde eğitim gören Kırgız öğrencilerin keşfetme heyecanlarına ortak olduk. İnovasyon merkezlerinin sayısının artmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz ve T3 Vakfı Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır gibi diğer yetkililer de bulunanlar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Bişkek'te yapılan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende, Kırgız halk dansları gösterisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Bişkek'te yapılan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende, Kırgız halk dansları gösterisi sunuldu.