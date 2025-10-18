Emine Erdoğan: "BM Sıfır Atık Mekanizması kurulmalı" — İstanbul, sıfır atığın merkezi olacak

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında yapıldı.

Toplantı açılışı ve vurgular

Erdoğan, açılış konuşmasında BM Genel Sekreter Yardımcıları, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ve Danışma Kurulu üyelerini selamlayarak başladı. Konuşmasında ekip arkadaşlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Erdoğan, Danışma Kurulu'nda kurulan ruhun kendisi için çok özel olduğunu söyledi ve forumun önemine dikkat çekti.

Erdoğan, geçen yıl 13 Aralık tarihinde yapılan üçüncü toplantıda forum hazırlıklarının sürdüğünü anımsatarak, kurulan hayalin gerçeğe dönmesinden duyduğu kıvancı ifade etti.

Foruma ilişkin veriler ve başarılar

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun ilk yılında 108 ülkeden yüzlerce katılımcıyı ağırladığını belirtti; bakanlar, belediye başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımına dikkat çekti. Erdoğan, forumun "çevre hareketinin kalbi" olduğunu söyledi.

Konuşmasında, "Sıfır Atık Hareketi 21. yüzyılın en büyük iyilik hareketidir." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin bu hareketin öncüsü olmasından gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, 2022 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen sıfır atık kararının artık bir Birleşmiş Milletler politikası olduğunu vurguladı.

Vakfın ve inisiyatiflerin rolü

Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın kısa sürede hayata geçirdiği projelere dikkat çekti. Bunlar arasında Sıfır Atık Enstitüsü, Sıfır Atık Ödülleri lansmanı (bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Gününde yapıldı) ve Sıfır Atık Fonu yer alıyor. Sıfır Atık Fonu'nun, az gelişmiş ülkelerdeki sıfır atık projelerini destekleyerek iklim adaletine katkı sağlayacağı belirtildi; konuşmada küresel karbon salımının sadece yüzde 4'üne neden olan ülkelerin iklim değişikliğinden orantısız etkilendiğine dikkat çekildi.

İstanbul'un hedefi ve yerel kültür vurgusu

Erdoğan, forumu yıllık hale getirerek kalıcı kılma ve forumun küresel bilgi paylaşımının merkezi olması hedefini açıkladı. İstanbul'u sıfır atığın küresel merkezi haline getirme arzusunu dile getiren Erdoğan, kenti "yeni başlangıçların şehri" olarak tanımladı ve "İstanbul sıfır atığın başkenti olacak" ifadesini kullandı.

Yerel kültürlerin çevre dostu uygulamalarının önemine değinen Erdoğan, geleneksel Türk evlerindeki yazlık-kışlık kat ayrımı, doğal depolar, buzluk mağaraları, mahzenler ve elektrik gerektirmeyen mutfak aletleri gibi örneklerin ekolojik kültür açısından korunması gerektiğini söyledi. Bu uygulamaların araştırılması ve bir envanterinin çıkarılmasını önerdi.

Gençlik, sosyal medya ve yaygınlaştırma

Erdoğan, sürdürülebilir yaşam temalı sosyal medya hesaplarının gençler arasında yaygınlaşmasını umut verici bulduğunu belirtti. Bu mecraların sıfır atık hareketine hizmet eden bir kimlik kazanmasının iki yönlü kazanç sağlayacağını, hem yerel bilgeliğin yeniden günlük yaşama aktarılacağını hem de tüketim kültürünü besleyen içeriklerin yerini sürdürülebilir mesajların alacağını ifade etti.

Kalıcı mekanizma çağrısı

Danışma Kurulu çalışmalarının küresel anlamda kurumsallaşmaya katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, kurulun 2023'ten bu yana politikalara yön verdiğini ve 2026'da üç yıllık görev süresinin tamamlanacağını hatırlattı. Konuşmasını "Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının koordinasyonunda, Sıfır Atık Vakfımızın da desteğiyle kalıcı bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalıdır." sözleriyle sürdürdü.

Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun bu mekanizmanın evrensel yüzü ve bilgi merkezi olmasını istediğini belirterek, 2026'nın bir son değil yeni bir yolculuğun başlangıcı olacağını söyledi ve katılımcıların fikir ve önerilerini dinlemek için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'unda "Bakanlar Oturumu"nda konuşma yaptı.