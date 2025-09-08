Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı: Okuryazarlıkta 1 milyon 867 bin 859

Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

8 Eylül paylaşımında okuryazarlık projeleri ve kazanımlar öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyle güçlenen bireylerin sadece kendi hayatlarını değil toplumları da dönüştürdüğünü vurguladı.

Erdoğan, kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç ve inancın filizlendiğini belirterek yürütülen kampanyaların etkisine dikkat çekti.

“Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız', 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum.”