Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı: Okuryazarlıkta 1 milyon 867 bin 859

Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü'nde okuryazarlık projelerinin milyonlara umut taşıdığını ve 1 milyon 867 bin 859 kişinin okuryazar olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:32
Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı: Okuryazarlıkta 1 milyon 867 bin 859

Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

8 Eylül paylaşımında okuryazarlık projeleri ve kazanımlar öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyle güçlenen bireylerin sadece kendi hayatlarını değil toplumları da dönüştürdüğünü vurguladı.

Erdoğan, kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç ve inancın filizlendiğini belirterek yürütülen kampanyaların etkisine dikkat çekti.

“Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız', 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum.”

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
2
Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı
3
Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri
4
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
5
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir