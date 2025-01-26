Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın" sözleriyle dikkat çekti.

Emine Erdoğan, mesajında ayrıca, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin gecesi mübarek olsun, Yüce Rabb'im hepimizi rahmetiyle kuşatsın" ifadelerine yer verdi. Bu anlamlı paylaşım, özel bir gecede toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.