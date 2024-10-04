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Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı

Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen toplantıda doğal doğumun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:29
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı

Emine Erdoğan'dan Doğal Doğum Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Bu özel etkinlikte, "Doğal Olan Normal Doğum" teması ele alındı.

Annelerin Güçlü Paylaşımları

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.

Toplantı Görüntüleri Paylaşıldı

Erdoğan, ayrıca tanıtım toplantısına dair çeşitli görüntüleri de paylaşarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

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