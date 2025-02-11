Emine Erdoğan, Malezya'daki Ziyaretinde Kültürel Mirası Vurguladı

Emine Erdoğan'dan Malezya Temasları Hakkında Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki resmi ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile gerçekleştirdiği el sanatları çalışmalarıyla ilgili fotoğraflara yer verdi.

Geleneklerin Korunmasına Önem

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, Dr. Wan Azizah İsmail'e samimi ev sahipliği için teşekkürlerini iletti. "Malezya'nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk. Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum," ifadeleriyle kültürel mirasa olan hayranlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.