Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu Marjında Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan'ın New York Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21-25 Eylül tarihleri arasında New York’ta düzenlenen BM 79. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yoğun bir program yürüttü. Erdoğan, birçok uluslararası yetkiliyle bir araya gelerek önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Gelin Hazineleri Programı

Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde, Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen “Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk” programına ev sahipliği yaptı. Programa katılanlar arasında Nijerya Devlet Başkanı’nın eşi Oluremi Tinubu, Kosova Cumhurbaşkanı’nın eşi Prindon Sadriu ve diğer birçok ülkeden lider eşleri yer aldı.

BM Genel Sekreteri ile Görüşme

Emine Erdoğan, B.M. Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi ve Afrika'nın Lezzetleri adlı etkinliklerin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Afrika'nın kültürel zenginliğini yansıtan birçok etkinlik düzenlendi.

Gönül Elçileri Programı

New York’taki UNICEF Genel Merkezi’nde düzenlenen “Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet” programında konuşma yaptı. Erdoğan, "Gönül Elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum." diyerek çocukların korunmasına dikkat çekti ve tüm ülkeleri güç birliği yapmaya davet etti.

Özel Görüşmeler ve Katılımlar

Erdoğan, ayrıca Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz ile bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden tarafından verilen öğle yemeğine katıldı ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Programların ardından Emine Erdoğan, geri dönüş yolculuğu için İstanbul'a döndü.