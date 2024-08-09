Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Sefer Kesintisi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Kesildi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza, bazı duraklarda seferlerin durmasına neden oldu.

Metro İstanbul'dan Açıklama

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yalnızca Eminönü ve Alibeyköy Metro istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir." denildi.

Alternatif Ulaşım İmkanı

Ayrıca, Alibeyköy Metro ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında ulaşım sağlamak amacıyla ücretsiz İETT otobüsü hizmetinin sunulduğu bilgisi verildi.