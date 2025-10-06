Endonezya'da okul çökmesi: hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu

Doğu Cava'nın Sidoarjo kentinde izinsiz ek kat yapılan yatılı okulun 29 Eylül'de çökmesi sonucu ölü sayısı 63'e yükseldi; arama kurtarma sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, Sidoarjo kasabasındaki yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Olayın ayrıntıları

Antara News'ün aktardığına göre, binada izinsiz olarak iki yeni kat yapılmaya başlandığı sırada 29 Eylül tarihinde çökme meydana geldi. Olayın ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) yaptığı açıklamada, enkazdan tahliye edilen 167 kişiden 63'ünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Ekiplerin enkazda hâlâ 10 kişinin olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Yetkililer, binanın izinsiz inşa edilen iki yeni kat için dökülen betonun ağırlığını taşıyamayarak çöktüğünü ve olay sonrası yalnızca bir öğrencinin yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Kurtarma ve soruşturma

Arama kurtarma çalışmalarına 400'den fazla personel katılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve okul yönetimi henüz açıklama yapmadı.

