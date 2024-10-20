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Endonezya'da Prabowo Subianto Görevine Başladı

Prabowo Subianto, Endonezya'nın yeni devlet başkanı olarak yemin etti ve Gazze'ye destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:08
Endonezya'da Prabowo Subianto Görevine Başladı

Endonezya'da Yeni Dönem Başladı

14 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen devlet başkanı seçiminde zafer elde eden Prabowo Subianto, yemin ederek göreve başladı. Antara News'in bildirdiğine göre, yemin töreni Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da gerçekleşti.

Subianto'nun Açıklamaları

Subianto, yemin töreni sonrası yaptığı açıklamada, başkanlık döneminde ülkenin ve halkının çıkarlarını önceliklendireceğini ifade etti. Yardımcısı olarak atadığı Gibran Rakabuming Raka da yemin ederek görevine başladı. Gibran, daha önce Surakarta Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu, Subianto ise Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Gazze'ye Destek Mesajı

Göreve başlangıç konuşmasında, Subianto, ülkesinin Gazze'ye verdiği desteği vurguladı. Filistin'e insani yardım göndermeye hazır olduklarını belirten Subianto, bölgedeki yaralıların tahliyesinin yanı sıra hastanelerde bakım imkânı sunabileceklerini ifade etti. "Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ülkelerin insanlarını savunmalıyız. Filistin halkının bağımsızlığını destekliyoruz." diyerek kararlılığını dile getirdi.

Kırmızı ve Beyaz Kabine

Subianto, yemin ettikten birkaç saat sonra 53 üyesi olan kabinesini tanıttı. Kabineye, Endonezya'nın bayrağından esinlenerek "Kırmızı ve Beyaz Kabine" ismini verdiklerini açıkladı. Önceki devlet başkanı Joko Widodo'nun kabinesinde toplam 34 üye bulunuyordu.

Seçim Sonuçları

Endonezya Seçim Komisyonu, yapılan seçimde Prabowo Subianto'nun oyların %58,6'sını alarak seçimi kazandığını duyurdu.

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