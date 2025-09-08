Endonezya'da protestolar sonrası 5 bakan görevden alındı

The Jakarta Post haberine göre, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto düzenlediği basın toplantısında kabinede değişikliğe gidildiğini açıkladı. Protestoların tetiklediği bu karar kapsamında toplam 5 bakan görevden alındı.

Görevden almalar ve isimler

Subianto, Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Siyaset ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Budi Gunawan'ın işine son verildiğini bildirdi. Ayrıca Göçmen İşçileri Koruma Bakanı, Kooperatifler Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı da görevden alınarak yerlerine yeni isimlerin getirildiği duyuruldu.

Protestoların nedeni ve tırmanma

Ülkede milletvekillerinin maaşları ve yüksek ödeneklerine tepki olarak 28 Ağustos tarihinde başlayan gösteriler, bir motosiklet sürücüsünün polis aracı tarafından ezilmesiyle şiddetlendi. Olayda motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; bu ölümün ardından gösteriler daha da alevlendi.

Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadı ve "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 7 polis memuru gözaltına alındı.

Gösterilerin yayılması ve hükümet tepkisi

Gösteriler başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine yayıldı. Yerel basın, bazı göstericilerin bazı milletvekillerinin evlerini yağmaladığını bildirdi.

Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için planlanan 3 Eylül tarihli Çin ziyaretini iptal etti; daha sonra milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptal edildiğini duyurdu. Ancak daha sonraki açıklamalarda Subianto'nun öncekine rağmen Çin'e gittiği bildirildi.