Enflasyon ağustosta: Aylık yüzde 2,04, Yıllık yüzde 32,95

Enflasyon ağustosta aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:02
Fiyat artışları aylık ve yıllık bazda yükseldi

Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

Bu veriler, tüketici harcamaları ve mali planlamalar üzerinde etkili olacak. Yıllık enflasyonun yüzde 32,95 seviyesinde seyretmesi, hane halkının alım gücü ve işletmelerin maliyet yapısı açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Ekonomik aktörler ve politika yapıcılar, söz konusu artışın seyrini izlemeye devam edecek; önümüzdeki dönemde fiyat trendleri ve para politikası kararları yakından takip edilecek.

