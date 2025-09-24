Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Enpara, 26 Eylül 2025'te Enpara Bank A.Ş. devri sonrası IBAN değişikliği ve 27 Eylül 04:00-09:00 arası 5 saatlik kesinti uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:00
Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Enpara.com, QNB Finansbank çatısı altından çıkarak 26 Eylül 2025 itibarıyla Enpara Bank A.Ş. olarak resmen faaliyete geçecek. Kurumsal statü değişiminin getireceği teknik ve operasyonel düzenlemeler için müşterilere uyarılar yapıldı.

IBAN numaraları değişecek

Devir işleminin en kritik sonucu, banka kodunun farklılaşması nedeniyle tüm IBAN'ların geçersiz hale gelmesi ve yeni IBAN'ların üretilmesi olacak. Enpara açıklamasına göre müşteri hesap numaraları aynı kalsa da IBAN'lar değişecek.

Müşterilerin, maaş ödemesi yapan kurumlar, kira tahsil eden kişiler ve düzenli ödeme aldığı tüm kişi ve kuruluşlara yeni IBAN bilgilerini bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde 26 Eylül Cuma gününden sonra eski IBAN'a gönderilen EFT ve SWIFT işlemleri göndericiye iade edilecek.

90 günlük acil durum kalkanı

Geçiş sürecinde yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için Enpara, müşterilerin onayıyla QNB Finansbank'ın eski IBAN'a yapılan EFT ve SWIFT transferlerini 90 gün boyunca otomatik olarak yeni Enpara Bank hesabına yönlendireceğini duyurdu. Bu yönlendirme FAST ve havale (QNB içi transfer) işlemlerini kapsamayacak; bu kanallardan eski IBAN'a gönderilen paralara göndericiye iade uygulanacak.

Bankacılık işlemleri duracak

Tarihi devrin teknik altyapı geçişi kapsamında kısa süreli hizmet kesintisi planlandı. Buna göre 27 Eylül Cumartesi günü sabaha karşı 04:00-09:00 saatleri arasında yaklaşık 5 saatlik bir kesinti uygulanacak. Bu süre zarfında Enpara.com kartları ile ATM işlemleri, POS ödemeleri ve diğer bankacılık hizmetlerinde aksamalar bekleniyor.

Enpara hesaplar, krediler ve kartlar ne olacak?

Enpara, müşterilerin mevcut ürünlerinin durumuna dair güvence verdi: 26 Eylül'deki devirle birlikte tüm mevduat hesapları, kredi kartları, kullanılan krediler, Ekpara limitleri ve geçmiş işlem kayıtları aynen ve aynı sözleşme koşullarıyla yeni Enpara Bank A.Ş.'ye aktarılacak. Mevcut Enpara.com banka ve kredi kartları geçerliliğini koruyacak ve yenileme gerekmeyecek.

Ayrıca nakit işlemleri için QNB Finansbank şubeleri ve ATM'lerinin ücretsiz kullanımına ilişkin avantaj yeni dönemde de sürecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
2
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor
3
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)
4
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
5
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
6
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası