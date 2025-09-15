Enver İbrahim: İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkiler kesilmeli

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Doha'daki İİT-Arap Zirvesi'nde İsrail'i kınayarak ilişkilerin kesilmesini ve Küresel Sumud Filosu'na destek çağrısı yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:28
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'e karşı sert tepki gösterdi ve diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğini savundu.

Kınama ve Gazze'nin durumu

Enver, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını "en güçlü ve en samimi şekilde" kınadığını belirterek bu saldırıyı "sorumsuzca bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki insani krize dikkat çeken Enver, "Gazze, gözlerimizin önünde yerle bir oluyor. Gazze halkı, daha önce görülmemiş bir katliam ve yok edilmeye maruz kalıyor, hastaneler yerle bir ediliyor, çocuklar enkazlara gömülüyor." ifadelerini kullandı.

Enver ayrıca İsrail'in daha geniş bir strateji izlediğini belirterek, "İsrail hiçbir zaman bir Filistin devleti olmayacağını söyledi. Açık konuşalım. Bu, daimi apartheid ilanıdır." diye konuştu.

Sumud Filosu'na destek çağrısı

Filistin'le dayanışma amaçlı olarak İspanya'dan 31 Ağustos'ta yola çıkan Küresel Sumud Filosuna destek çağrısında bulunan Enver, filonun bir merhamet misyonu olduğunu vurguladı: "Bu, bir merhamet misyonudur. Bu filonun kıyıya ulaşması için elimizden geleni yapmalıyız."

Yaptırım ve eylem çağrısı

Devletlerin yalnızca kınama ve açıklamalarla yetinmemesi gerektiğini belirten Enver, "Kınamalar füzeleri durdurmayacak. Açıklamaları Filistin'i özgürleştirmeyecek." dedi. Enver, ayrıca "Ağır cezai eylemler uygulanabilir. Diplomatik ilişkiler kesilmeli, ticari ilişkiler de." görüşünü dile getirdi.

Zirve ve bölgesel bağlam

Zirve, devlet başkanları seviyesinde gerçekleştirildi ve 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırının ardından Katar'ın çağrısıyla, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle toplandı.

Toplantı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü oldu.

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü