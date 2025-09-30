Erakçi: Gazze Planı Filistinlilerin Kaderini Tayin Hakkını Tanımalı

Abbas Erakçi: Trump'ın Gazze planının sürdürülebilir olması için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı tanınmalı; İran Hamas ve Filistinlilerin tepkisini bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:28
Erakçi: Gazze Planı Filistinlilerin Kaderini Tayin Hakkını Tanımalı

Erakçi: Gazze Planı Filistinlilerin Kendi Kaderini Tayin Hakkını Tanımalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, New York'ta CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu plana ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Erakçi, Trump'ın önerisinin ardından Hamas ve Filistinlilerin vereceği yanıtı beklediklerini belirterek, bölgedeki sorunun çözümüne dair son 80 yıl içindeki deneyime atıfta bulunup "belki de 100'den fazla farklı plan" yapıldığını söyledi.

Erakçi, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve saygı gösteren planın sürdürülebilir plan olduğunu düşünüyorum." dedi. Ayrıca, "Planı bugün öğleden sonra gördük ve Hamas ile Filistinlilerin buna nasıl tepki vereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın 20 maddelik planı ve tepkiler

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

