Erakçi ile Grossi New York'ta Görüştü: Tahran-UAEA İlişkileri Masada

BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılan görüşmede nükleer meseleler değerlendirildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, New York'ta bir araya geldi. Görüşme, Erakçi'nin BM Genel Kurulu için New York'a gelişini takiben gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Tahran-UAEA etkileşimlerinin son durumu ele alındı. Erakçi, İran'ın nükleer meseleye ilişkin iyi niyetine ve sorumlu yaklaşımına vurgu yaptı.

Erakçi ayrıca, bu alanda kayda değer bir ilerlemenin sağlanmasının, ülkesine BM yaptırımlarını geri getirebilecek 'snapback' mekanizmasını işleten Avrupa ülkelerinin sorumluluk almasına ve 'aşırı taleplerinden' vazgeçmelerine bağlı olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi ise İran'ın özellikle Kahire Mutabakatı çerçevesindeki Ajans ile etkileşimindeki olumlu yaklaşımını övdü. Grossi, gerginliğin tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafların diplomatik kapasitelerini kullanma yönünde çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Grossi, görüşmeyle ilgili açıklamayı ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Grossi, BM Genel Kurulu toplantısı marjında yaptığı paylaşımda, Erakçi ile Tahran'ın nükleer programı hakkında yoğun istişareler yaptıklarını bildirdi.

Taraflar arasındaki bu temas, Tahran ile UAEA arasındaki diyaloğun seyrine dair önemli bir göstergedir ve uluslararası aktörlerin tutumunun süreci etkileyeceği vurgulanmıştır.