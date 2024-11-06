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Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Oldu

Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na üye olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:02
Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Oldu

Erciyes Kayak Merkezi ICAR Üyesi Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresinde oy birliğiyle Türkiye'nin ilk ICAR üyesi olduğunu duyurdu.

Uluslararası Kongrede Yer Aldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen ICAR Kongresi'ne davet edildi. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, kayak merkezinin pistleri, güvenlik tedbirleri ve arama kurtarma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi sundu.

ICAR Üyeliği Kimlere Ait?

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erciyes Kayak Merkezi tüm katılımcıların oyunu alarak Türkiye'den ICAR'a üye olan ilk kayak merkezi oldu. ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli, üyelik sertifikasını Zafer Akşehirlioğlu'na takdim etti.

Büyükkılıç'tan Önemli Açıklamalar

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, üyelik sertifikasını kendisine sundu. Büyükkılıç, ICAR'ın dünya genelindeki dağ kurtarma faaliyetlerini geliştiren köklü bir kuruluş olduğunu ifade etti. Erciyes Kayak Merkezi'nin daha önceki başarılarının yanında uluslararası standartlara ulaşarak, dağ güvenliği ve arama kurtarma konusundaki yetkinliğini de tescillemiş olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, bu üyelikle Erciyes Kayak Merkezi'nin, uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldiğini ve Türkiye'deki dağ güvenliği standartlarını yükseltmek için önemli bir adım attığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde oy birliği ile Türkiye'nin ilk ICAR üyesi olduğunu bildirdi. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen kongrede, ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli (solda) üyelik sertifikasını Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na (sağda) verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde oy birliği ile Türkiye'nin ilk ICAR üyesi olduğunu bildirdi. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen kongrede, ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli (solda) üyelik sertifikasını Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na (sağda) verdi.

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