Erdoğan: 15 Temmuz Sonrası Ellerini Ovuşturanlar Hüsrana Uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya güven vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sonrası umutlananların ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin yanıldığını belirtti.

"15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık"

Erdoğan, sözleriyle milli iradeye ve güvenlik güçlerine duyulan güveni yeniden teyit etti ve ülkenin birlik ile dirliğinin önemine dikkat çekti.