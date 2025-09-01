DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,2 -0,15%
ALTIN
4.600,27 -0,82%
BITCOIN
4.429.038,74 1,33%

Erdoğan-Aliyev Görüşmesi: Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Destek

Erdoğan, Çin'de Aliyev ile görüştü; barış sürecindeki ilerlemeden memnuniyet belirtti ve Türkiye'nin sürece katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:38
Erdoğan-Aliyev Görüşmesi: Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Destek

Erdoğan-Aliyev Görüşmesi: Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Destek

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.

Taraflar görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Denizli Buldan'da 4. Gün: Orman Yangınına 14 Hava Aracıyla Müdahale
4
Erdoğan, Paşinyan'ı Çin'de Kabul Etti: Türkiye-Ermenistan İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Gündem Özeti — 1 Eylül 2025: Erdoğan ŞİÖ Zirvesinde ve Yeni Adli Yıl
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
7
Erdoğan, Tiencin'de Paşinyan'ı Kabul Etti

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025