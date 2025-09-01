Erdoğan-Aliyev Görüşmesi: Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Destek

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.

Taraflar görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.