Erdoğan: BM Sisteminde Revizyon İhtiyacı Ortaya Çıktı — Türkiye Katkı Vermeye Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede BM sisteminde revizyon ihtiyacının netleştiğini ve Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sürdüreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:22
Cumhurbaşkanı görüşmede BM reformunun gerekliliğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmede BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını ifade etti.

Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Yetkili açıklamasında, uluslararası sistemdeki düzenlemelerin güncellenmesinin önemine dikkat çekildi ve Türkiye'nin bu sürece aktif destek vereceği vurgulandı.

