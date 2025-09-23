Erdoğan: BM Sisteminde Revizyon İhtiyacı Ortaya Çıktı — Türkiye Katkı Vermeye Devam Edecek
Cumhurbaşkanı görüşmede BM reformunun gerekliliğini vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmede BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını ifade etti.
Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
Yetkili açıklamasında, uluslararası sistemdeki düzenlemelerin güncellenmesinin önemine dikkat çekildi ve Türkiye'nin bu sürece aktif destek vereceği vurgulandı.