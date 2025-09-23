Erdoğan, Carney Görüşmesinde Gazze'de Acil Ateşkes ve İki Devlet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta kabul ettiği Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. Kabulde, Erdoğan Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için yürüttüğü çabaları öne çıkardı.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gündem maddeleri ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olduğunu belirterek Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde her iki ülkenin de önemli role sahip olduğunu vurguladı.

Enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan, bu fırsatların değerlendirilmesi ve ilişkilerin derinleştirilmesi için temasların artırılmasının fayda sağlayacağını söyledi.

Filistin vurgusu ve Kanada'nın kararı

Erdoğan, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Erdoğan Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Carney'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, söz konusu kabul ve görüşmeye ilişkin açıklamayı BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunduğu sırada yayımladı.