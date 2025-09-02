Erdoğan: Çin Türkiye'yi Önemli Bir Aktör Olarak Görüyor

Çin-Türkiye ilişkilerinde güçlenme vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

"Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin'le ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz"

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin bölgesel rolüne verilen değeri ve Çin ile ilişkileri derinleştirme yönündeki kararlılığı ortaya koyuyor. Görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı faydanın artırılması hedeflerinin ön plana çıktığı vurgulandı.