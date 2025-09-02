DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan: Çin Türkiye'yi Önemli Bir Aktör Olarak Görüyor

Erdoğan, Çin'in Türkiye'yi bölgesel önem ve etki nedeniyle önemli bir aktör olarak gördüğünü ve ilişkileri geliştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:01
Erdoğan: Çin Türkiye'yi Önemli Bir Aktör Olarak Görüyor

Erdoğan: Çin Türkiye'yi Önemli Bir Aktör Olarak Görüyor

Çin-Türkiye ilişkilerinde güçlenme vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

"Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin'le ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz"

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin bölgesel rolüne verilen değeri ve Çin ile ilişkileri derinleştirme yönündeki kararlılığı ortaya koyuyor. Görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı faydanın artırılması hedeflerinin ön plana çıktığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter