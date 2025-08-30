DOLAR
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: Bağımsızlık ve Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'u bağımsızlığın tescili ve mazlum milletlere umut kaynağı olarak nitelendirip şehit ve gazileri andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla milletin bağımsızlık ve birlik ruhunu vurguladı.

"30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescilidir. Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir."

Mesajında "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz." ifadelerine yer veren Erdoğan, bu günün Türk milletinin hürriyet ve istiklal uğruna sergilediği sarsılmaz inanç ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, kahraman ordunun vatan sevgisi ve milletin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer'in esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığa giden yolu açtığını ve Cumhuriyet'in temellerinin bu zaferin ardından atıldığını kaydetti.

"Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez."

Erdoğan, Büyük Zafer'in taşıdığı anlamın sadece tarihimizin şanlı bir hatırası olmadığını, aynı zamanda bugüne ışık tutan bir rehber olduğunu vurgulayarak, 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımak gerektiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde vatanı daha güçlü ve müreffeh kılmanın en büyük görevleri olduğunu ifade etti.

Mesajını, "Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" sözleriyle sürdüren Erdoğan, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladı.

