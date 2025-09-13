Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

EuroBasket 2025'te finale yükselen millilere telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, millilerin yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, soyunma odasında bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bulunduğu ortamda görüşme yaptı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek şunları söyledi: "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

Başantrenör Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve şunları kaydetti: "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez."

Milli basketbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine soyunma odasında alkışlarla karşılık verdi.