Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü duyurdu

Muradiye Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı. Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu unvanın anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerinde güvenli, saygılı ve mahremiyeti gözeten bir bakım alma hakkını güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Muradiye Devlet Hastanesinin anne ve bebeğin sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için doğum öncesi hazırlık programlarından doğum anı uygulamalarına, doğum sonrası destek hizmetlerine kadar tüm süreçlerde kaliteli ve bütüncül bir yaklaşım benimsediği vurgulandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, annelerin ve bebeklerin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.

VAN’IN MURADİYE DEVLET HASTANESİ, "ANNE DOSTU HASTANE" UNVANI ALMAYA HAK KAZANDI.