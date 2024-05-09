Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: “Avrupa değerlerine yönelik inanç sarsılmış durumda”

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Gazze meselesine ve Avrupa’nın bu konudaki tutumuna da değindi. Erdoğan, Gazze meselesinde Avrupa’nın gösterdiği tutum ve politikayı eleştirerek, “Avrupa değerlerine olan inanç sarsılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, yayımlamış olduğu mesajda, Avrupa’daki İslam karşıtlığının ve yabancı düşmanlığın arttığını vurguladı: “Gerek küresel düzeyde gerekse de yakın bölgemizde yaşanmakta olan savaşlar, terör eylemleri düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi meseleler, Avrupa Kıtası’nda düzeni tehdit ediyor. Kıta genelinde yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa’da yaşamakta olan insanlarımız ve göçmenler için endişe verici bir hale dönüşmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği için ise “Ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, sahip olduğumuz strateji imkan ve kabiliyetleri kullanacak ve geliştireceğiz. Gelecekte, Türkiye’nin Avrupa tablosunda hakkettiği yeri alabilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu da hatırlatmak isterim” ifadelerine yer verdi.