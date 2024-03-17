Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Erdoğan'dan CHP'yi topa tutacak sözler: Dola ve Euro saklıyorlar

Erdoğan Konya mitinginde CHP'yi adeta topa tuttu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 17:19
Erdoğan'dan CHP'yi topa tutacak sözler: Dola ve Euro saklıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitinge katıldı. Miting sırasında açıklamalarda bulunan Erdoağn CHP'yi adeta topa tuttu. DEM ile gizli saklı işbirliği içinde olduklarını iddia eden Erdoğan, belediye meclislerini paylaştığını savundu. Yaşanan bu durumun Türk halkının gözünden kaçırılmaya çalışıldığını ifade etti. 

CHP'nin dolar ve euro topladığını ifade eden Erdoğan, bunları paylaştığını iddia ederek ülke yönetiminin bu şekilde olamyacağını sözlerine ekledi. 

KONYA'DA HİZMETLER DEVAM EDECEK

AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığı konusuna değinen Cumhurbaşkanı, 21 yılda Konya'da yapılan işler konsuna da değindi. 

Sağlık, eğitim gibi alanlardaki gelişmelerin ardı arkasının kesilmediği açıklaması akabinde İstanbul için de vurdu yapan Erdoğan, Murat Kurum'a destek çağrısında bulunurken, seçimlerin İstanbul için önemine değindi. 

31 MArt akşamında Konya'dan Ak Parti seslerinin yükseldiğini belirten Erdoğan, ''İstanbul'da ne kadar Konyalı varsa arayacaksınız, hepsini seferber edeceksiniz. İhmal yok, bir telefon. Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. Bu hırsızların elinden kurtaralım.'' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
2
Bursa'da deniz suyunun rengi değişti: Denizde mavi parlamalar göründü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"
4
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye, terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı"
6
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitinginde konuştu
7
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve rant projelerine sert tepki: "Alın başınıza çalın!"

TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

Libidoyu tavan yaptıran 5 besin! Yiyenler asla yerinde duramıyor

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Alışverişi o marketlerden yapan kazanıyor! Tam yüzde 25 indirim geldi: Ürünlere bakmayan bin pişman

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!