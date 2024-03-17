Erdoğan'dan CHP'yi topa tutacak sözler: Dola ve Euro saklıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitinge katıldı. Miting sırasında açıklamalarda bulunan Erdoağn CHP'yi adeta topa tuttu. DEM ile gizli saklı işbirliği içinde olduklarını iddia eden Erdoğan, belediye meclislerini paylaştığını savundu. Yaşanan bu durumun Türk halkının gözünden kaçırılmaya çalışıldığını ifade etti.



CHP'nin dolar ve euro topladığını ifade eden Erdoğan, bunları paylaştığını iddia ederek ülke yönetiminin bu şekilde olamyacağını sözlerine ekledi.

KONYA'DA HİZMETLER DEVAM EDECEK

AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığı konusuna değinen Cumhurbaşkanı, 21 yılda Konya'da yapılan işler konsuna da değindi.

Sağlık, eğitim gibi alanlardaki gelişmelerin ardı arkasının kesilmediği açıklaması akabinde İstanbul için de vurdu yapan Erdoğan, Murat Kurum'a destek çağrısında bulunurken, seçimlerin İstanbul için önemine değindi.

31 MArt akşamında Konya'dan Ak Parti seslerinin yükseldiğini belirten Erdoğan, ''İstanbul'da ne kadar Konyalı varsa arayacaksınız, hepsini seferber edeceksiniz. İhmal yok, bir telefon. Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. Bu hırsızların elinden kurtaralım.'' dedi.